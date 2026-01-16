Carín León enciende Monterrey con su concierto en el Domo Care

¡Carín León prende Monterrey!

El cantante de música regional mexicana Carín León inauguró la temporada 2026 del Domo Care con un concierto que hizo vibrar a miles de regiomontanos.

El evento comenzó alrededor de las 10:40 de la noche, con un repertorio cargado de éxitos como "Primera cita", "La boda del Huitlacoche" y "Despídase bien". Aunque al inicio del show se presentó una pequeña falla técnica, Carín supo sobreponerse con su energía y carisma, logrando que el público mantuviera la emoción durante toda la noche.

El ambiente de fiesta en el Domo Care

El ambiente fue de verdadera fiesta. Entre el público, se dejaron ver invitados especiales y momentos memorables, como la aparición del compositor Julián Peña Jr., quien compartió escenario con el artista. La combinación de luces, música y la interacción del cantante con sus fans convirtió el concierto en una experiencia cercana y emotiva.

Carín León reafirma su popularidad

Con este evento, Carín León reafirma su lugar como una de las figuras más importantes de la música regional mexicana, consolidando su popularidad en Monterrey y el norte del país. Su gira promete seguir llevando sus éxitos a nuevas ciudades, manteniendo a sus seguidores atentos a cada presentación.