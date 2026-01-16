Colaboración musical entre Pancho Barraza y Banda MS sorprende a fans

Pancho Barraza se une a Banda MS en emotiva colaboración musical.

La música regional mexicana celebra un nuevo encuentro de talentos con la colaboración entre Pancho Barraza y Banda MS de Sergio Lizárraga, cuyo sencillo 'El Último Minuto' se estrenó el 15 de enero de 2026, mientras que la canción ya está disponible desde el 16 de enero en todas las plataformas digitales.

El tema combina la emotiva interpretación de Barraza, conocido como El Poeta del Amor, con la fuerza vocal y el estilo característico de Banda MS, creando una fusión que respeta la esencia de ambos artistas mientras ofrece un sonido fresco y contemporáneo dentro del género. La canción aborda temas universales como el amor, la nostalgia y la esperanza, conectando de inmediato con los oyentes.

Detalles de la colaboración

El video oficial del sencillo acompaña la narrativa emocional de la canción, mostrando visualmente la intensidad de la interpretación de ambos artistas. Desde su lanzamiento, el tema ha recibido una excelente respuesta de los fans, quienes celebran esta unión de talentos históricos dentro del regional mexicano.

Evolución de la música regional

Con esta colaboración, Pancho Barraza y Banda MS demuestran que la música regional mexicana sigue evolucionando, manteniendo viva la tradición mientras abraza nuevas formas de expresión artística que conectan con públicos de todas las edades.