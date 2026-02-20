Carín León se lleva seis premios en Lo Nuestro 2026

Carín León se corona como uno de los grandes ganadores de Premio Lo Nuestro 2026.

La más reciente entrega de Premio Lo Nuestro 2026 dejó claro que Carín León atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. El intérprete sonorense se alzó con seis galardones, posicionándose entre los artistas más premiados de la noche.

Reconocimientos destacados

Más allá de la cantidad, destacó la amplitud de categorías en las que fue reconocido, abarcando Música Mexicana, pop/rock y colaboraciones crossover, lo que confirma su capacidad para trascender géneros y conquistar públicos dentro y fuera de México.

Entre los premios más importantes figuran Artista Masculino del Año – Música Mexicana y Canción del Año por "El Amor de Mi Herida", tema que también se llevó el reconocimiento en su respectiva categoría dentro del género regional.

Colaboraciones que amplían su alcance

Su versatilidad quedó nuevamente en evidencia gracias a colaboraciones que ampliaron su alcance internacional, como "Vivir Sin Aire" junto a Maná, "Lost In Translation" con Kacey Musgraves y "Si tú me vieras" al lado de Maluma.

Con este resultado, Carín León reafirma su estatus como una de las figuras más influyentes y globales de la música latina actual, consolidando un proyecto artístico que ha sabido expandir las fronteras del Regional Mexicano sin perder su esencia.