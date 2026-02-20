Julión Álvarez triunfa en Premio Lo Nuestro 2026: dos premios para su Norteño Banda

Julión Álvarez y su Norteño Banda sumaron un nuevo logro a su destacada trayectoria al alzarse con dos importantes galardones en Premio Lo Nuestro 2026.

Durante la ceremonia celebrada en el Kaseya Center, el intérprete fue reconocido en las categorías 'Grupo o Dúo del Año – Música Mexicana' y 'Canción Norteña del Año' por el tema 'Rey Sin Reina', reafirmando su impacto dentro del Regional Mexicano.

Reconocimiento a Julión Álvarez

Con una carrera sólida y constante, Julión —conocido como 'El Rey de la Taquilla'— ha logrado consolidarse como uno de los máximos exponentes del género. Su conexión con el público, su estilo inconfundible y su capacidad para mantenerse vigente lo han convertido en un referente indiscutible de la música mexicana.

Importancia de los premios

Estos premios no solo reconocen el éxito de una canción, sino también la entrega, disciplina y pasión que el artista imprime en cada escenario y producción. Con este doble triunfo, Julión Álvarez y su Norteño Banda continúan escribiendo su historia como una de las agrupaciones más influyentes del Regional Mexicano actual.