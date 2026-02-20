Majo Aguilar gana dos premios en Premio Lo Nuestro 2026: reconocimiento a su talento

Majo Aguilar brilla con dos premios en Premio Lo Nuestro 2026

Majo Aguilar reafirma su lugar como una de las figuras femeninas más destacadas del Regional Mexicano al conquistar dos importantes galardones en Premio Lo Nuestro 2026.

La cantante fue reconocida como Música Mexicana – Artista Femenina del Año, logrando su segunda victoria consecutiva en esta categoría, un reflejo de su constancia y crecimiento dentro de la industria. Además, obtuvo el premio a Mejor Combinación Femenina por el tema "Brujería", colaboración junto a Yuridia.

Luego de haber ganado el mismo reconocimiento en 2025, la racha triunfal de Majo subraya su evolución artística y la solidez de su propuesta musical. Su capacidad para honrar las raíces tradicionales del género, mientras aporta frescura e identidad propia, la ha convertido en una de las voces femeninas más influyentes de la nueva generación.

Majo Aguilar reafirma su posición en la música mexicana

La 38ª edición del evento se celebró en Miami y fue transmitida en vivo por Univision, reuniendo a los nombres más importantes de la música latina. Con estas dos nuevas estatuillas, Majo Aguilar consolida su posición como una líder del panorama actual de la música mexicana y una presencia clave dentro del escenario latino.

Detalles de los premios obtenidos

Premios obtenidos por Majo Aguilar en 2026:

- Música Mexicana – Artista Femenina del Año

- Mejor Combinación Femenina – "Brujería" (junto a Yuridia)

Así, la intérprete continúa equilibrando tradición e innovación en cada lanzamiento, fortaleciendo su legado dentro del género.