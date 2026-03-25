Grupo Frontera lanza himno para la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Grupo Frontera se une al Mundial 2026 con "Un Solo Corazón", himno para la Selección Mexicana.

Grupo Frontera sigue sumando momentos clave en su carrera y ahora se prepara para uno de los más importantes: acompañar a la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026 con su tema "Un Solo Corazón".

Para la agrupación, hay logros que se sienten como auténticos "golazos" fuera de la cancha. Así lo recordó su vocalista, Adelaido Solís III, al mencionar momentos como cuando su música sonó en conferencias del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023, o cuando lograron llenar el Zócalo de la Ciudad de México durante las celebraciones del 15 de septiembre.

La conexión con la afición

Ese camino de éxitos ahora los lleva a formar parte del ambiente mundialista con una canción que busca unir a millones de aficionados. "Habla de un solo corazón, más de 100 millones de mexicanos apoyando la misma causa de principio a fin", explicó el acordeonista Juan Javier Cantú.

A pocos meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la banda originaria de Texas lanzó este tema como un himno que acompañará a la selección en cada partido, tanto en los estadios como en hogares y reuniones, donde el fútbol se vive con intensidad.

Significado del proyecto para la banda

El bajista Alberto Acosta destacó que el proyecto tiene un significado especial para ellos: "Crecimos con esta pasión. Cada Mundial se vive diferente y es un orgullo poder aportar, aunque sea de una pequeña forma".

La canción también conecta con ese sentimiento que resurge cada cuatro años entre la afición mexicana: la esperanza. "Siempre volvemos a creer, siempre estamos ahí apoyando... ojalá ahora sí llegue ese famoso quinto partido", agregó Payo.

"Un Solo Corazón" fue presentado en un evento organizado por Amazon Music en colaboración con la Federación Mexicana de Futbol, marcando así el inicio de su camino como banda sonora del sueño mundialista.