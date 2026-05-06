Xavi lanza Find Us Again: nuevo sencillo en inglés

El artista Xavi da un paso importante en su carrera al debutar cantando completamente en inglés con su nuevo sencillo "Find Us Again".
Este lanzamiento representa un momento clave para el cantante, quien explora una dimensión más profunda de su identidad artístico-cultural como mexicoamericano. A través de esta canción, logra plasmar de forma natural esa dualidad que siempre ha sido parte de él, pero que ahora cobra mayor protagonismo.
Con una base de guitarras melancólicas y una carga emocional marcada por el desamor, "Find Us Again" aborda la esperanza de reencontrarse con un amor del pasado. El tema deja ver un lado más íntimo, romántico y vulnerable del artista.
El nuevo sencillo de Xavi
De esta manera, Xavi continúa fortaleciendo su conexión con una audiencia joven y bilingüe que se identifica con su propuesta musical.
El sencillo formará parte de su segundo álbum, "DOSIS", cuyo estreno está programado para el 21 de mayo. El anuncio del disco llegó acompañado de una portada impactante: un corazón decorado con rubíes que simboliza la esencia del proyecto.
Este elemento visual también hace referencia al collar en forma de corazón con rubíes que el artista ha utilizado desde el año pasado, marcando oficialmente el inicio de esta nueva etapa.
Gira X TOUR en México
En paralelo, Xavi sigue expandiendo su presencia en los escenarios. Tras el éxito de su "X TOUR" el año pasado, recientemente inició una nueva fase de la gira en México, con presentaciones en Monterrey y Guadalajara, consolidando su vínculo con el público.
Además, su canción "San Charly", incluida en "DOSIS", se mantiene dentro del Top Songs de Spotify México, reforzando el impulso de este álbum de 19 temas que contará con colaboraciones junto a artistas como Fuerza Regida, Neton Vega y Codiciado.