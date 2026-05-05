Peso Pluma y Tito Double P logran gira sold out en el área triestatal

Peso Pluma y Tito Double P consolidaron su impacto global tras agotar tres fechas consecutivas en el área triestatal de Estados Unidos, reuniendo a miles de fans y reafirmando su lugar como dos de los artistas más influyentes del momento.

Gira sold out en el área triestatal

El éxito del fin de semana también se reflejó en un reconocimiento especial en el Madison Square Garden, donde junto a George Prajin recibieron una placa por el álbum DINASTÍA, que alcanzó certificación 5x Platino.

Peso Pluma sorprende a graduados de CUNY

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Peso Pluma sorprendió a estudiantes mexicanos graduados de la City University of New York (CUNY), en el Bronx. El artista, conmovido por una campaña viral, acudió personalmente para felicitarlos y compartir un mensaje sobre orgullo, perseverancia e identidad.

La gira, que ha mantenido todas sus fechas agotadas, continúa su recorrido con próximas paradas antes de cerrar con tres presentaciones en Chicago. Este recorrido no solo ha sido un éxito en taquilla, sino también un reflejo del creciente protagonismo de los artistas latinos en la escena global.