Maza Clan deja La Mansión VIP: razones de su salida

La recta final de La Mansión VIP dio un giro inesperado con la salida de Alán Alapizco, mejor conocido como "Maza Clan", quien decidió abandonar la competencia a tan solo unos días de la gran final.

Aunque en un inicio algunos participantes pensaron que se trataba de una broma, la salida fue real. Todo comenzó tras una dinámica en la que 'Maza Clan' debía permanecer esposado junto a Sol León. Sin embargo, el creador de contenido no soportó el reto y decidió quitárselas, lo que desató la molestia de la empresaria.

La salida de Maza Clan

La reacción de Sol León fue inmediata y contundente, exigiéndole que abandonara la casa tras perder la oportunidad de cumplir el desafío, el cual les habría permitido salir momentáneamente del encierro. La discusión escaló rápidamente, marcando un punto sin retorno entre ambos.

Más allá del conflicto, 'Maza Clan' explicó que su decisión también estuvo motivada por razones personales. El influencer confesó que extrañaba profundamente a su esposa y que le preocupaba no haber tenido comunicación con ella durante varios días, situación que lo llevó a tomar la determinación de salir del reality.

Intentos de convencimiento

Mientras hacía sus maletas, el resto de los habitantes observaba con incredulidad, intentando convencerlo de quedarse hasta la final, pero sin éxito. Finalmente, el creador de contenido se despidió de sus compañeros —con excepción de Sol León— y abandonó la casa.

Su salida ocurrió de manera discreta, acompañado por la producción y por la puerta trasera del lugar, poniendo fin a una de las participaciones más comentadas de la temporada.