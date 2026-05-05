La Casa de los Famosos 6: El Divo se convierte en el eliminado número 11

La competencia en La Casa de los Famosos 6 continúa intensificándose y esta semana marcó la salida de uno de sus participantes más llamativos: El Divo, quien se convirtió en el eliminado número 11 tras 77 días dentro del reality.

La gala estuvo cargada de tensión luego de que el líder de la semana, Josh, decidiera salvar a Curvy de la placa de nominados, dejando al público la decisión final entre Kenny, Fabio, Horacio, Celinee, Luis, Yoridan, Stefano y El Divo.

¿Cómo ocurrió la eliminación de El Divo?

Durante el anuncio, conducido por Javier Poza, la incertidumbre creció conforme se revelaban los nombres de los participantes que permanecían en la casa. Finalmente, el momento decisivo quedó entre El Divo y Horacio, siendo este último quien logró continuar en la competencia.

Al salir, El Divo se mostró agradecido y satisfecho con su paso por el programa. Destacó el cariño recibido tanto del público como de la producción, además de calificar su experiencia como inolvidable. También expresó su aprecio por La Jefa, la voz que guía a los habitantes dentro del reality.

Reacciones tras la eliminación

La eliminación generó diversas reacciones dentro y fuera de la casa. Figuras como Laura Zapata celebraron su salida, postura que también compartió Lupita Jones, quien incluso consideró que su eliminación debió ocurrir antes.

Con cada semana, el reality se acerca a su recta final, elevando la presión entre los participantes que aún buscan llegar a la gran final.