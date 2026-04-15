Grupo Firme es nominado a los American Music Awards 2026: Impacto en la música latina

La agrupación Grupo Firme fue nominada a "Mejor Dúo o Grupo Latino" en los American Music Awards 2026, consolidando su presencia como una de las principales fuerzas dentro de la música mexicana.

Esta nueva nominación, que se suma a una previa en la misma categoría, reafirma el impacto y la relevancia del grupo en la escena internacional, así como su creciente influencia cultural en el género.

¿Cómo avanza la gira de Grupo Firme?

Actualmente, la banda se encuentra de gira con "La Última Peda Tour", recorriendo distintos países de Latinoamérica. Con presentaciones en ciudades de México, Honduras, Chile, Colombia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, el grupo ha logrado llenar recintos y mantener una conexión cercana con su público.

Detalles sobre el álbum Evolución

El impulso de esta gira coincide con el lanzamiento de su más reciente álbum, "Evolución", su primer material de estudio en tres años. El disco incluye 14 temas y colaboraciones con artistas como Gloria Trevi, Carolina Ross y Joss Favela.

Entre los sencillos más destacados se encuentran "El Beneficio De La Duda" y "Alégale Al Umpire", que han acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales.

Con estos logros, Grupo Firme continúa posicionándose como uno de los proyectos más populares del regional mexicano, llevando su música a nuevas audiencias alrededor del mundo.