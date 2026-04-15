Danna y Belinda confirman colaboración musical en Madrid

EL SUEÑO POP SE CUMPLE: DANNA CONFIRMA COLABORACIÓN CON BELINDA

La cantante Danna confirmó que ya grabó una esperada colaboración con Belinda, luego de que su reciente encuentro en Madrid desatara furor en redes sociales.

Durante el fin de semana, comenzaron a circular videos en los que ambas artistas aparecen disfrutando de una noche juntas en la capital española. En las imágenes se les ve en un bar cantando karaoke, aunque el momento que más llamó la atención fue cuando fueron captadas caminando tomadas de la mano en una zona resguardada por seguridad. El clip, acompañado de la frase "Tu sueño favorito. Soon", avivó las especulaciones entre sus seguidores.

¿Cómo ocurrió el encuentro en Madrid?

Poco después, Danna confirmó que el dueto ya es una realidad, poniendo fin a años de rumores. En entrevista con Los 40 Principales España, la intérprete expresó su entusiasmo por este proyecto, destacando que llega en un momento importante para ambas artistas.

"Es una sorpresa, les va a encantar. Significa mucho para mí encontrarnos en este punto de nuestras vidas y poder hacer música juntas. Estamos explorando cosas nuevas y complementando nuestros universos", comentó.

Detalles confirmados sobre la colaboración

Además, la cantante subrayó la conexión personal que mantiene con Belinda, señalando que esta colaboración va más allá de lo profesional. Destacó la admiración que siente por ella y la importancia de haber construido una amistad genuina a lo largo de los años.

Aunque aún no se ha revelado el nombre del tema ni su fecha de lanzamiento, Danna adelantó que será un proyecto pensado para sorprender a sus fans y aportar algo fresco al pop.