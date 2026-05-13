Emiliano Aguilar busca reconciliación con su padre Pepe Aguilar

Emiliano Aguilar desea reconciliarse con Pepe Aguilar y dejar atrás los conflictos familiares.

Emiliano Aguilar habló abiertamente sobre la relación que mantiene con su padre, Pepe Aguilar, y aseguró que, pese al distanciamiento y las polémicas que han rodeado a la familia en los últimos años, mantiene la esperanza de lograr una reconciliación.

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, el joven artista confesó que el cariño hacia su padre sigue intacto y dejó claro que no pretende alimentar conflictos familiares. "Sería un mentiroso si dijera que no lo quiero", expresó Emiliano, quien además destacó que el intérprete no es una mala persona y que siempre lo verá más allá de la figura pública.

El integrante de la dinastía Aguilar aseguró que sí existe la posibilidad de retomar la relación con su padre, aunque considera que todavía no es el momento adecuado. Actualmente, explicó, está enfocado en sus proyectos personales y en construir estabilidad antes de dar ese paso.

Emiliano Aguilar busca sanar conflictos familiares

Asimismo, señaló que muchos de los problemas familiares surgieron por malentendidos y versiones distorsionadas que fueron creciendo con el tiempo. Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ocurrió cuando Emiliano explicó que para él no existe el personaje de "Pepe Aguilar", sino simplemente su padre. "Yo no veo a Pepe Aguilar, veo a mi jefe... a mi papá, que me regaña como cualquier otro", comentó.

Posibilidad de reconciliación

Incluso dejó abierta la puerta a un futuro acercamiento al afirmar: "Claro que volvería a hablar con él... es mi papá". Con estas declaraciones, Emiliano Aguilar muestra disposición para sanar heridas y buscar que la familia deje atrás las controversias que han marcado su historia reciente.