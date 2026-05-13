Estibaliz Badiola habla de su pasado con Christian Nodal en entrevista

Estibaliz Badiola habla de su pasado con Christian Nodal y pide dejar atrás la polémica. La cantante e influencer Estibaliz Badiola volvió a ser cuestionada sobre el romance que mantuvo hace varios años con Christian Nodal, en medio de la controversia que continúa rodeando al intérprete tras su matrimonio con Ángela Aguilar. Aunque han pasado casi diez años desde aquella relación, Badiola reconoció que el tema sigue generando interés entre el público y en redes sociales, situación que aseguró prefiere dejar en el pasado.

¿Qué declaró Estibaliz Badiola sobre su pasado?

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Pedro Prieto, la artista habló sobre cómo ha enfrentado los comentarios y ataques derivados de haber hecho públicas algunas de sus relaciones sentimentales. Estibaliz reflexionó sobre cómo este tipo de polémicas pueden llegar a opacar el trabajo artístico de una persona, pues considera que muchas veces la atención se centra más en la vida privada que en la carrera profesional. 'Se me hace muy loco que la gente se enfoque en el pasado. El pasado por algo está en el pasado', expresó la cantante, quien explicó que actualmente prefiere enfocarse en hablar sobre su música, su relación actual, su familia y sus proyectos personales.

¿Cómo ha manejado la controversia?

La intérprete añadió que evita alimentar la controversia y procura responder únicamente con temas relacionados con su presente. El romance entre Estibaliz Badiola y Christian Nodal ocurrió entre 2017 y 2018, cuando ambos comenzaban a consolidarse dentro del regional mexicano. Durante esa etapa, la cantante también mantenía una cercana amistad con Ángela Aguilar, con quien incluso colaboró en el tema Gotitas Saladas. Con sus recientes declaraciones, Estibaliz dejó claro que busca cerrar ese capítulo de su vida y enfocarse en el crecimiento personal y profesional que vive actualmente.