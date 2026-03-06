Wendy Guevara presume su figura tras cirugías estéticas: reacciones en redes

Wendy Guevara presume su figura tras cirugías estéticas y desata burlas en redes: "¿Ya quedó?"

La influencer y creadora de contenido Wendy Guevara volvió a convertirse en tendencia en redes sociales después de publicar un nuevo video en el que presume los resultados de las cirugías estéticas a las que se sometió recientemente para modificar su figura.

El clip, compartido en plataformas digitales, rápidamente se viralizó y generó una ola de reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos celebraron su nueva apariencia y aseguraron que "ya quedó", otros usuarios se mostraron escépticos y no tardaron en lanzar comentarios y burlas.

Wendy Guevara muestra resultados de sus cirugías

Desde finales de 2025, la ganadora de La Casa de los Famosos México ha hablado abiertamente sobre su proceso de transformación física, revelando que se sometió a varios procedimientos estéticos con el objetivo de estilizar su silueta.

En su más reciente video, Wendy dejó ver con mayor claridad los cambios en su cuerpo, especialmente en la zona de la cintura. Además, comentó que planea comenzar una dieta para complementar los resultados obtenidos con las cirugías.

La publicación generó miles de reacciones en cuestión de horas, lo que volvió a colocar su nombre entre los temas más comentados en redes.

Redes reaccionan: entre apoyo y críticas

Como suele ocurrir con cada publicación de la influencer, las reacciones del público estuvieron divididas. Algunos seguidores aplaudieron su nueva apariencia y aseguraron que los procedimientos estéticos finalmente dieron el resultado que buscaba.

Sin embargo, otros usuarios aprovecharon la ocasión para lanzar comentarios irónicos e incluso burlas, cuestionando si los cambios eran realmente notorios.

A pesar de las críticas, Wendy Guevara continúa compartiendo detalles de su proceso y mantiene una presencia muy activa en redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores que siguen de cerca tanto su vida personal como sus proyectos en el mundo del entretenimiento.