Paquita la del Barrio y su icónico tema Rata de Dos Patas

Rata de Dos Patas: el hombre que inspiró el icónico tema de Paquita la del Barrio

La vida sentimental de Paquita la del Barrio estuvo marcada por el desamor, las traiciones y las infidelidades, experiencias que se reflejaron en muchas de las canciones que consolidaron su carrera dentro del regional mexicano.

La historia de Paquita la del Barrio

Uno de los episodios más dolorosos fue su relación con su primer esposo, Miguel Gerardo Martínez, quien fue tesorero de la Presidencia Municipal de Alto Lucero, Veracruz, y le llevaba más de 20 años. La historia comenzó cuando Francisca Viveros Barradas —nombre real de la cantante— tenía apenas 16 años y trabajaba en el Registro Civil de su pueblo natal.

De esa relación nacieron sus primeros dos hijos, Miguel y Javier. Sin embargo, el matrimonio terminó tras descubrir que su esposo le era infiel y que, además, ya tenía otra familia formada. La traición marcó profundamente a la intérprete.

Rata de Dos Patas: un himno contra la traición

Tras la ruptura, Paquita tomó una decisión que cambiaría su destino: dejó a sus hijos al cuidado de su madre y se mudó a la Ciudad de México para perseguir su sueño de convertirse en cantante.

Aunque muchos asocian "Rata de Dos Patas" directamente con su exesposo, la canción fue escrita por Manuel Eduardo Toscano. El tema se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera y en un auténtico himno contra la traición. Con una letra cargada de desprecio y dolor, la pieza conecta con quienes han vivido una ruptura marcada por el engaño y el abuso emocional.

A lo largo de su trayectoria, Paquita la del Barrio hizo del desamor y la crítica a los hombres una bandera artística, logrando una profunda conexión con su público.

La cantante falleció el 17 de febrero de 2005 debido a complicaciones de salud que afectaron gravemente su estado físico, dejando un legado imborrable en la música mexicana.