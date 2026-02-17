Juan Carlos Santiago Galván, Afrosan, muere en Tláhuac

Fallece Afrosan tras ataque armado en la alcaldía Tláhuac

El mundo del regional mexicano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Juan Carlos Santiago Galván, conocido artísticamente como Afrosan, ocurrido la noche del 10 de febrero de 2026 en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.

El cantante, líder y vocalista de Afrosan y Sus Centenarios, perdió la vida luego de un ataque directo registrado en la colonia Olivos, hecho que ha generado conmoción entre sus seguidores y usuarios en redes sociales, donde comenzaron a circular videos de sus últimos momentos con vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el intérprete salió de su domicilio para realizar una compra cuando se produjo una discusión con otro hombre en la vía pública. La confrontación escaló rápidamente y el agresor presuntamente sacó un arma de fuego y le disparó a quemarropa.

Aunque fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, el impacto resultó fatal y falleció poco después.

El impacto en la comunidad

La noticia ha causado mayor impacto debido al momento profesional que atravesaba el artista, quien comenzaba a posicionarse dentro del género de los narcocorridos. Días antes de su muerte, el 23 de enero, fecha de su cumpleaños, compartió un video en el que agradecía el apoyo de sus seguidores y pedía que etiquetaran a importantes disqueras para impulsar su carrera, mensaje que hoy circula ampliamente en plataformas digitales.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el responsable.

Mientras avanzan las indagatorias, familiares, amigos y seguidores continúan expresando mensajes de condolencia por la partida del joven cantante, cuya carrera apenas comenzaba a despegar.