Ramon Ayala se pronuncia sobre acusaciones a Ramon Ayala Jr.

Ramon Ayala responde a señalamientos contra su hijo: "Intentan manchar mi legado"

El llamado Rey del Acordeón se pronunció públicamente tras la difusión de una demanda civil en Estados Unidos contra su hijo, Ramon Ayala Jr., quien fue acusado de presunto abuso sexual y conducta indebida en el ámbito laboral.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el ícono del regional mexicano afirmó que las versiones dadas a conocer han impactado profundamente a su familia, a su agrupación y a una trayectoria artística que supera las seis décadas.

Ayala explicó que, por motivos legales, no puede ofrecer entrevistas ni profundizar en el tema, y señaló que su equipo jurídico ya trabaja para esclarecer los hechos. Asimismo, agradeció las muestras de respaldo recibidas y sostuvo que existen intentos de dañar su reputación con acusaciones que, asegura, carecen de sustento.

"Vivimos en un mundo donde la libertad de expresión es para todos; lastimosamente, en afán de obtener atención o beneficios, algunas personas intentan manchar el legado de un artista que salió adelante con esfuerzo y sacrificio", expresó en el documento.

¿De qué se le acusa a Ramón Ayala Jr.?

La controversia surgió tras la presentación de una demanda en el estado de Texas, donde un fotógrafo identificado como "John Doe" acusa a Ramón Ayala Jr. de presunta agresión sexual y acoso laboral durante giras musicales.

De acuerdo con el recurso legal, el demandante solicita una indemnización de 25 millones de dólares y señala supuestas conductas inapropiadas, entre ellas exposición sexual y tocamientos no consentidos, además de un entorno de trabajo hostil.

En el documento también se menciona a Ramón Ayala, a su agrupación y a su empresa, aunque únicamente bajo el señalamiento de presunta negligencia, al argumentar que habrían tenido conocimiento de la situación sin intervenir.

Hasta ahora, el caso continúa en proceso y no existe una resolución judicial.