Nodal y sus padres sin representación legal en conflicto con Universal Music

Exabogados de Christian Nodal también dejan la defensa de sus padres en disputa con Universal Music.

El proceso legal entre Christian Nodal y Universal Music registró un nuevo movimiento luego de que los abogados que lo representaban en Guadalajara presentaran su renuncia formal, la cual también incluye a los padres del intérprete, quienes forman parte del mismo litigio.

La información fue dada a conocer por la periodista Rosario Murrieta durante el programa Ventaneando, donde explicó que la separación legal quedó asentada ante las autoridades mediante un documento oficial.

Con esta decisión, tanto el cantante como sus padres dejan de contar con la representación de los abogados tapatíos, lo que añade un nuevo elemento al desarrollo del caso. Sin embargo, se detalló que Nodal mantiene un equipo legal en la Ciudad de México que continúa al frente de su defensa y que podría asumir también la de sus familiares.

La renuncia de los abogados

El ajuste en la representación subraya la complejidad del conflicto con la disquera y deja abierta la expectativa sobre la estrategia que seguirá la familia en las próximas etapas del proceso.