Jesse Huerta presenta su proyecto solista en Viña del Mar: Jesse and the Supernovas

Durante su visita a Viña del Mar, previo a su participación en el reconocido Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el dúo Jesse & Joy habló sobre su presente artístico, la madurez que han alcanzado como equipo y los proyectos individuales que vienen en camino, generando especulación entre sus seguidores.

En conferencia de prensa, los hermanos Huerta reiteraron que su música continúa guiándose por mensajes de amor, empatía y esperanza. Jesse destacó que, más allá del éxito, su prioridad siempre ha sido transmitir valores humanos a través de sus canciones.

Anuncio del proyecto solista de Jesse Huerta

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el anuncio del proyecto alterno de Jesse como solista, bajo el nombre de Jesse and the Supernovas. El cantante reveló que este año lanzará su primer álbum independiente, titulado "Sombrero", una producción que marcará una nueva etapa en su evolución artística.

Aunque adelantó que aún faltan detalles por revelar sobre el disco, Jesse dejó claro que esta faceta no significa una ruptura con su hermana. Por el contrario, aseguró que la esencia del dueto permanece sólida y que ambos continúan trabajando juntos con la misma complicidad de siempre.

La madurez como clave en su relación

Joy, por su parte, subrayó que la madurez ha sido clave para mantener el equilibrio entre lo profesional y lo personal. Aprender a respetar espacios individuales y establecer límites sanos les ha permitido crecer tanto como artistas como hermanos.

El dúo también destacó el cariño que han recibido del público chileno a lo largo de los años, recordando que Chile fue uno de los primeros países en hacerlos sentir como en casa fuera de México.

Así, mientras Jesse explora nuevos sonidos con Jesse and the Supernovas, queda claro que Jesse & Joy no se separan. Al contrario, continúan fortaleciendo su propuesta artística desde la madurez, el respeto mutuo y la conexión familiar que los ha caracterizado desde el inicio de su carrera.