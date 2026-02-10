Cazzu disfruta de la música de Alejandro Fernández: ¿Colaboración futura?

¿COLABORACIÓN? Cazzu sorprende al interpretar canciones de Alejandro Fernández

Cazzu volvió a generar reacciones en redes sociales luego de que se viralizara una historia de Instagram en la que aparece cantando y bailando uno de los sencillos de Alejandro Fernández.

A través de la cuenta de Nico Cotton, productor argentino, se difundió el breve clip en el que la intérprete de "Con Otra" y "Balada Malvada" parece disfrutar de la música Regional Mexicana.

Pese a que el video duró pocos segundos y se borró después de algunas horas, internautas y creadores de contenido lo difundieron en diversas redes sociales, donde se comenzó a pedir una colaboración entre los artistas.

Cazzu interpreta canciones de Alejandro Fernández

En el material visual se observa a Cazzu interpretar y bailar el sencillo "Te Quiero, Te Quiero" de Alejandro Fernández. Mientras que en otro clip también se deja ver emocionada mientras se escucha de fondo "Procuro Olvidarte".

Los gestos y la naturalidad con la que parece disfrutar la música fue interpretada por algunos como un claro interés por colaborar con el cantante mexicano, incluso algunos mencionaron que, además de conocer ese tipo de música, parece ser fan.

Reacciones en redes sociales

Ante la viralización del material, diversos usuarios y seguidores de la expareja de Christian Nodal se hicieron presentes en varias publicaciones. Mientras algunos resaltaron la naturalidad con la que Cazzu parece interpretar esos temas, otros mencionaron a Ángela Aguilar, pues también es considerada una de los principales referentes del Regional Mexicano.