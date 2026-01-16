Edwin Luna y La Trakalosa estrenan su sencillo Últimamente

Edwin Luna estrena su nuevo sencillo "Últimamente" bajo Remex Music.

El inicio del año viene cargado de música para los seguidores del regional mexicano, y Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey no se hacen esperar. La agrupación lanzó su nuevo sencillo "Últimamente" bajo el sello Remex Music, marcando el comienzo de lo que promete ser un año lleno de proyectos y sorpresas para la banda.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y en el canal oficial de Remex Music en YouTube. Con un sonido que combina su estilo característico con toques modernos, "Últimamente" refleja emociones y experiencias cercanas a los fans, quienes han recibido el estreno con entusiasmo y grandes expectativas sobre lo que la banda prepara para 2026.

Además del lanzamiento musical, el grupo presentó un cambio de imagen que refuerza su estilo elegante y contemporáneo, consolidando su presencia dentro del género. Los seguidores no han tardado en expresar su emoción en redes sociales, destacando que este sencillo confirma que Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey siguen innovando y sorprendiendo en cada etapa de su carrera.