AB Quintanilla corona a Cazzu en emotivo concierto en Texas

Cazzu vivió una de las noches más emotivas de su carrera durante su presentación en San Antonio, Texas, donde recibió un inesperado reconocimiento de parte de AB Quintanilla, hermano de la legendaria Selena Quintanilla.

La cantante argentina se presentó en el Boeing Center como parte de su gira por Estados Unidos y sorprendió al público al compartir escenario con el músico y productor, con quien interpretó el clásico Si una vez. Sin embargo, el momento más memorable llegó minutos después, cuando AB Quintanilla colocó una corona sobre la cabeza de la artista frente a miles de asistentes.

"Has llegado al corazón de la gente"

Antes de entregarle la corona, AB Quintanilla dedicó unas palabras a la intérprete argentina, reconociendo el impacto que ha tenido en sus seguidores y comparando el cariño del público con el legado que dejó su hermana Selena.

"Todos sabemos que hay una reina que vive en los corazones de las personas y esa reina se llama Selena. Pero esta noche, con mucho respeto y cariño, tú también has logrado algo muy especial: llegar a los corazones de la gente", expresó el músico ante el público.

La reacción de Cazzu fue inmediata. La cantante no pudo ocultar la emoción y recibió la ovación de los asistentes, quienes celebraron el gesto con gritos y aplausos.

La coronación de Cazzu por AB Quintanilla

La coronación ocurrió después de que ambos interpretaran Con Otra, uno de los temas recientes de la artista argentina. Posteriormente, AB Quintanilla aprovechó el momento para enviarle un mensaje de motivación, alentándola a ignorar las críticas y continuar construyendo su carrera.

"Nunca dejes que nadie apague lo que llevas adentro", le dijo el productor.

En redes sociales, el momento rápidamente se volvió viral. Mientras muchos fans interpretaron el gesto como un homenaje a la trayectoria de Cazzu y a sus versiones de canciones de Selena, otros consideraron que la llamada "Reina del Tex-Mex" sigue siendo incomparable.

Cazzu comparte su emoción tras el concierto

Al finalizar el espectáculo, Cazzu compartió una selfie desde su automóvil, aún usando la corona que recibió en el escenario y mostrando una enorme sonrisa tras la experiencia vivida.

El gesto de AB Quintanilla fue interpretado por muchos seguidores como un reconocimiento al crecimiento artístico de la cantante argentina y a la conexión que ha logrado construir con el público latino en los últimos años.