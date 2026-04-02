Cristy Nodal borra fotos de Inti tras demanda de Christian Nodal

Cristy Nodal, madre de Christian Nodal, eliminó de su cuenta de Instagram las fotografías de su nieta Inti, luego de que el cantante interpusiera una demanda con el objetivo de limitar el uso de la imagen de la menor en redes sociales.

Aunque Cristy no era muy activa en plataformas digitales, sí compartía ocasionalmente imágenes y videos de su nieta, incluso algunos junto a Cazzu, expareja de su hijo. Actualmente, su perfil muestra únicamente una fotografía personal publicada en 2020.

¿Por qué borró las fotos de Inti?

La decisión ha generado diversas reacciones entre los usuarios, quienes, si bien critican la medida, también consideran comprensible que Cristy respalde a su hijo. Algunos comentarios señalan que la menor no debería verse involucrada en la situación, mientras que otros cuestionan la actitud del cantante.

En la demanda, Nodal solicita que Cazzu evite exponer a su hija en redes sociales. Sin embargo, tras darse a conocer esta información, la artista argentina ha publicado imágenes de la menor, cuidando en todo momento no mostrar su rostro.

Relación de Cristy Nodal con las exparejas de su hijo

Cristy Nodal ha mantenido una relación cercana con las exparejas de su hijo, primero con Belinda y posteriormente con Cazzu. No obstante, con Ángela Aguilar, actual esposa de Nodal desde julio de 2024, ha compartido muy poco contenido en redes.

Durante recientes visitas a México, Cazzu —quien mantuvo una relación con Nodal durante casi dos años— declaró que la madre del cantante frecuentaba a su nieta y que la relación entre ellos era buena.

Por su parte, Christian Nodal ha afirmado en varias ocasiones que su expareja utiliza la imagen de la menor para generar empatía con el público, motivo por el cual busca protegerla y evitar que sea objeto de críticas.

El cantante también explicó que, por la vía legal, pretende establecer una manutención justa, así como definir los tiempos de convivencia con su hija.

Cristy Nodal tiene dos nietos conocidos: Inti, hija de Christian Nodal y Cazzu, y Amel, hijo de su hija Amely González Nodal, con quienes ha compartido distintos momentos familiares en redes sociales.

Inti nació el 14 de septiembre de 2023 en Argentina y cumplió dos años el 14 de septiembre de 2025.