Herencia de Grandes alcanza el primer lugar con 'Ya Borracho'

Herencia de Grandes logró colocarse en el primer lugar de popularidad con su tema 'Ya Borracho', de acuerdo con la lista de la revista Billboard.

La canción se ha convertido en un éxito tanto en radio como en plataformas digitales, acumulando más de 200 millones de reproducciones en Spotify, además de superar los 140 millones de vistas en YouTube con su videoclip.

'Ya Borracho' destaca por ser una balada norteña con un estilo romántico y distintivo, en el que sobresalen sonidos como el acordeón y el bajo sexto, acompañados de una interpretación vocal única.

¿Qué ha logrado Herencia de Grandes?

Originarios de Culiacán, Sinaloa, el grupo mantiene un estilo fresco dentro del género, influenciado por su herencia musical ligada a Los Intocables del Norte.

Con este logro, Herencia de Grandes reafirma su crecimiento y presencia en la música regional mexicana.