Julio Preciado se recupera de neumonía tras hospitalización en Mazatlán

El cantante sinaloense Julio Preciado fue hospitalizado de emergencia en Mazatlán, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

La noticia se dio a conocer en el programa Ventaneando, donde se informó que el artista ya mostraba mejoría, según su médico.

¿Qué declaró Julio Preciado sobre su salud?

Posteriormente, el propio intérprete reapareció en redes sociales para explicar que su ingreso al hospital se debió a una neumonía, y aseguró que ya se encuentra en proceso de recuperación.

A través de un video, agradeció las muestras de apoyo y las oraciones de sus fans, además de confirmar que ya va de regreso a casa.

Reacciones de seguidores y colegas

Tras su mensaje, seguidores y colegas le enviaron numerosos comentarios deseándole una pronta recuperación.