Janeth Valenzuela impulsa su carrera con el lanzamiento de Ahora Resulta

Janeth Valenzuela, conocida como La Reina del Acordeón, continúa consolidándose como una de las voces más destacadas del regional mexicano gracias a su autenticidad y fuerza interpretativa.

Originaria de Chihuahua, la cantautora y acordeonista ha construido una trayectoria de más de diez años, destacando por su estilo único y su conexión emocional con el público en cada presentación.

Presentación en la Feria del Caballo Texcoco

Como parte de sus recientes actividades, se presentó el 26 de marzo en la Feria del Caballo Texcoco, donde también promovió su colaboración Cumbia Popular junto a Alberto Pedraza y Big Sempa.

Ahora, la artista se prepara para el lanzamiento de su nuevo sencillo Ahora Resulta, disponible a partir del 10 de abril. El tema, con esencia norteña, presenta una interpretación firme y directa, enfocada en el empoderamiento y en reconocer el propio valor.

Impacto en la nueva generación de mujeres

Con este estreno, Janeth Valenzuela reafirma su lugar dentro de una nueva generación de mujeres que están marcando el rumbo del regional mexicano.