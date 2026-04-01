Isa Castro amenaza a Frida Urbina en audios difundidos

La actriz e influencer Frida Urbina volvió a generar polémica en redes sociales tras compartir audios en los que, según afirma, recibe insultos y amenazas por parte de Isa Castro.

El material fue difundido en Instagram, donde también explicó que el conflicto está relacionado con su expareja, Abel Robles.

Frida Urbina comparte audios que evidencian amenazas de Isa Castro.

En los audios se escuchan expresiones agresivas, descalificaciones personales y advertencias directas, lo que provocó una rápida viralización y diversas reacciones entre usuarios.

Ante esto, Urbina decidió pronunciarse públicamente y explicar su postura. Señaló que, aunque pudo mantenerse en silencio, optó por hablar para visibilizar la situación y protegerse.

El conflicto entre Frida Urbina e Isa Castro involucra a Abel Robles.

Asimismo, dejó claro que no busca responder con violencia, pero sí establecer límites. Incluso advirtió que hace responsable a Isaac Castro de cualquier situación que pudiera ocurrirle.

Las reacciones en redes sociales ante las amenazas de Isa Castro son diversas.

El caso continúa generando debate en redes sociales debido a la gravedad del contenido expuesto.