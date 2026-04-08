Christian Nodal comparte su vida personal en República Dominicana

El cantante Christian Nodal abrió una ventana a su vida personal durante su reciente visita a República Dominicana, donde habló del impacto que ha tenido Ángela Aguilar en su vida tanto personal como artística.

El intérprete se presentó el pasado 4 de abril en el emblemático Altos de Chavón como parte de su gira PA´L CORA TOUR, viaje que compartió con la joven cantante. Antes de subir al escenario, Nodal ofreció una entrevista en la que expresó abiertamente el significado de su relación.

"Ángela, para mí, le hace todo el honor a su nombre. Es un ángel. Siento que me ha salvado en muchos aspectos de la vida. Me ha enseñado realmente cómo es el amor; es la única persona que no me ha pedido nada a cambio y me ha entregado todo", declaró el artista.

Sus palabras no tardaron en viralizarse en redes sociales, generando múltiples reacciones entre los seguidores de ambos artistas.

Durante su estancia en La Romana

Durante su estancia en La Romana, la pareja también recorrió distintos puntos turísticos, compartiendo momentos que reflejan la cercanía de su relación.

En paralelo, el sonorense abordó el constante interés mediático sobre su vida privada. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de realizar un reality show, respondió de forma tajante: "Dios guarde ese momento", dejando claro que no tiene intención de exponer su intimidad.

Nodal también reflexionó sobre el alcance de la atención pública en su día a día, señalando que las especulaciones suelen ir más allá de lo que considera cómodo. Incluso compartió aspectos cotidianos de su relación, como pasar tiempo con Ángela viendo contenido en TikTok, mostrando una faceta más relajada y personal.

Un cálido recibimiento en el escenario

En cuanto a su presentación, el cantante destacó el cálido recibimiento del público dominicano, resaltando la energía y entrega de los asistentes, quienes corearon sus canciones y disfrutaron del espectáculo.

Actualmente, la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar continúa generando conversación en redes sociales, mientras ambos artistas siguen compartiendo escenarios, viajes y momentos que mantienen la atención del público.