Los Dos Carnales estrenan Me Derrito: una canción romántica que conquista

El dueto Los Dos Carnales vuelve a conquistar con su característico estilo romántico en su nuevo sencillo Me Derrito, una propuesta que reafirma su conexión emocional con el público.

Disponible desde el 13 de marzo de 2026 en plataformas digitales, el tema mantiene la esencia del norteño tradicional que distingue a la agrupación: acordeón y bajo sexto acompañan una letra directa, honesta y cargada de sentimiento. En esta ocasión, el dúo apuesta por una narrativa sin rodeos, donde el amor se expresa con total claridad y con la firme intención de proyectarse hacia el futuro.

"Me Derrito" captura ese instante en el que el amor se vuelve tan intenso que no deja espacio para la duda. Versos como "tú déjate llevar" y "nomás dígame dónde le firmo" reflejan una entrega absoluta, mientras que la frase "pa´ ser la madre de mis huerquillos" aporta ese toque cotidiano y regional que ha convertido a Los Dos Carnales en referentes del género. Más allá del enamoramiento, la canción habla de construir una vida en común y de imaginar un futuro compartido.

Producción y composición del sencillo

Detrás del sencillo hay un equipo creativo sólido. La producción estuvo a cargo de Ramón Sánchez, reconocido ingeniero ganador de nueve Latin Grammys, quien logra equilibrar la limpieza sonora con la esencia cruda del norteño. En la composición participan Roberto Astorga, Roberto Favela, Roy Cruz y Blas Murrieta, quienes construyen una historia sencilla pero efectiva, pensada para conectar desde la primera escucha.

Reacciones al lanzamiento

El lanzamiento llegó acompañado de su video oficial, estrenado el mismo día, el cual rápidamente comenzó a generar reacciones positivas en plataformas como YouTube e Instagram, donde los seguidores han destacado la naturalidad del tema y su potencial para convertirse en una canción dedicada.

Con "Me Derrito", Los Dos Carnales demuestran que, en medio de tendencias cambiantes, aún hay espacio para las emociones genuinas, las historias simples y las canciones que se sienten tan cercanas como una conversación al oído.