Junior H se presenta en Spotify Live Room: un hito para la música latina

El cantante mexicano Junior H marcó un nuevo hito en su carrera al convertirse en el primer artista latino en presentarse en el formato Spotify Live Room, una iniciativa de Spotify que busca ofrecer experiencias musicales más cercanas e íntimas.

Este concepto invita a distintos artistas a los estudios de la plataforma en Los Ángeles para reinterpretar su música en vivo, generando una conexión más directa con su audiencia global. Anteriormente, la serie ha contado con la participación de figuras como Zara Larsson, Kehlani, Olivia Dean, Wolf Alice y Barry Can’t Swim, abriendo ahora espacio al talento latino con Junior H como pionero.

La presentación de Junior H en Spotify Live Room

Durante su presentación, el artista interpretó los temas 'Droga Letal' y 'MI$ LLAMADA$', ambos pertenecientes a su más reciente álbum 'DEPR .

Esta participación llega en un momento clave en su carrera. A menos de un mes de su lanzamiento, el álbum ha tenido un impacto notable al posicionarse en el puesto número 1 de los listados Top Albums Debut Global y Top Albums Debut USA. Además, logró colocar seis canciones en el Top Songs Debut Global y dos más en el Top Songs Debut USA, consolidando su alcance tanto en Estados Unidos como en otros mercados internacionales.

Crecimiento de la música mexicana en la escena global

El logro refuerza un año de crecimiento constante para el cantautor, quien continúa expandiendo los límites de la música mexicana urbana. Su capacidad para llevar este sonido a nuevas audiencias ha sido fundamental para consolidarlo como una de las figuras más influyentes del movimiento actual.

La inclusión de Junior H en Spotify Live Room también refleja el creciente protagonismo de la música mexicana dentro de la escena global, destacando cómo este tipo de formatos permiten una conexión más auténtica entre artistas y fans.

Con más de 30 millones de oyentes mensuales en Spotify y miles de millones de reproducciones acumuladas, Junior H se posiciona hoy como una de las voces más relevantes de su generación.