Christian Nodal lanza nueva canción: ¿dedicada a Ángela Aguilar?

Christian Nodal estrenará nueva canción en medio de rumores sobre Ángela Aguilar.

El cantante Christian Nodal está listo para lanzar un nuevo tema que ya está dando de qué hablar. Se trata de “Un Vals”, una canción que verá la luz este 9 de abril y que, según versiones, podría estar inspirada en su relación con Ángela Aguilar.

Aunque el intérprete no ha confirmado oficialmente la dedicatoria, el tono romántico del tema ha llevado a muchos a pensar que está dirigido a su esposa, con quien pronto celebraría su segundo aniversario. Parte de la letra ya circula en redes sociales, destacando versos como: “Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya a prisa… y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals”, lo que ha dividido opiniones entre los seguidores.

¿Qué opinan los seguidores sobre 'Un Vals'?

Mientras algunos celebran la sensibilidad y el romanticismo de la canción, otros cuestionan el trasfondo de la relación, señalando las polémicas que han rodeado a la pareja desde sus inicios. Incluso hay quienes aseguran que este tema sigue una tendencia en la carrera del cantante, quien anteriormente ha dedicado canciones a otras parejas.

Un ejemplo que vuelve a mencionarse es “Cazzualidades”, tema que lanzó cuando mantenía una relación con la rapera argentina Cazzu, madre de su hija.

Reacciones de Nodal y Aguilar ante el lanzamiento

En medio de críticas y elogios, Nodal compartió recientemente una fotografía junto a Ángela en un bosque para anunciar el lanzamiento, lo que avivó aún más las especulaciones.

Por ahora, ninguno de los dos ha dado más declaraciones, pero la expectativa sigue creciendo entre los fans, quienes esperan escuchar el tema completo para formarse su propia opinión.