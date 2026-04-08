José Manuel Figueroa habla sobre el impacto de Imelda Garza-Tuñón

El cantante José Manuel Figueroa habló con firmeza sobre el impacto de las declaraciones de Imelda Garza-Tuñón en su familia, en el marco del tercer aniversario luctuoso de su hermano Julián Figueroa y del 75° cumpleaños que hoy hubiera cumplido su padre, Joan Sebastian.

En un encuentro previo a un concierto, José Manuel Figueroa se refirió al pleito legal que mantiene con la viuda de su hermano, quien lo acusó de supuesta conducta indebida hacia Julián. El cantante explicó que Imelda aún no ha sido notificada formalmente, pero confía en que el proceso legal se siga correctamente.

"Es un daño muy cruel, muy ruín... la dignidad es lo único que no se pierde después de la muerte, y pensar que alguien pueda mancillarla por notoriedad es muy triste", expresó Figueroa, calificando los señalamientos como un "daño irreparable".

Impacto en la familia

A pesar de la controversia, el intérprete aseguró que mantiene su apoyo incondicional a José Julián Figueroa, dispuesto a ofrecerle contención emocional y respaldo familiar ante esta difícil situación.