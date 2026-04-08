El conmovedor mensaje de Julián Figueroa a Joan Sebastian antes de su muerte

El desgarrador último mensaje de Julián Figueroa a Joan Sebastian: "Solo quiero a mi papá"

En el marco del 75° aniversario de nacimiento de Joan Sebastian y a casi tres años de la muerte de su hijo Julián Figueroa, ha resurgido uno de los mensajes más conmovedores que el joven artista dedicó a su padre horas antes de fallecer.

El 8 de abril de 2023, Julián compartió un texto íntimo y profundo en el que expresó el dolor que aún le provocaba la ausencia del llamado "Poeta del Pueblo", quien falleció en 2015 tras una larga batalla contra el cáncer.

Lejos de mostrar un duelo superado, el cantante dejó ver una herida abierta que, según sus propias palabras, crecía con el tiempo. "El tiempo todo lo arregla, pero es una vil mentira... cada día duele más", escribió.

En uno de los fragmentos más impactantes, Julián dejó claro que ningún reconocimiento podía llenar ese vacío: "Al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero... solo quiero a mi papá".

El mensaje se convirtió en un reflejo del profundo vínculo que mantenía con Joan Sebastian, más allá de la música y el legado artístico. Para Julián, su padre no era una figura pública, sino una ausencia irreparable en su vida.

Un día después de publicar ese texto, el 9 de abril de 2023, Julián Figueroa falleció a los 27 años en la Ciudad de México a causa de un infarto agudo al miocardio.

Hoy, ambos son recordados por sus seguidores y su familia, mientras ese último mensaje permanece como testimonio del amor, la pérdida y la huella imborrable que dejó Joan Sebastian en la vida de su hijo.