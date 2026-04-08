Facundo vuelve a generar controversia sobre Lorena Herrera

El conductor Facundo volvió a generar controversia tras hablar del rumor sobre la identidad de Lorena Herrera. Durante un encuentro con medios, Facundo intentó restar importancia a sus comentarios pasados, alegando que todo fue una broma, aunque admitió que la situación se salió de control.

"Pues es que yo pensaba que sí... pero no, que sí era broma", dijo entre risas, refiriéndose al rumor. Reconoció que el asunto llegó a incomodar a Herrera: "Hasta que ya me quería demandar, ya me estaba enojada".

Facundo intenta restar importancia a sus comentarios

El origen de la polémica se remonta al programa Barra Libre, donde Facundo afirmó que la actriz "había nacido hombre", comentario que se difundió ampliamente y generó especulaciones por años, aunque se aclaró que todo era parte de un engaño televisivo.

Lorena Herrera considera acciones legales

Lorena Herrera, por su parte, ha declarado que no ha perdonado el incidente y que podría considerar acciones legales, ya que el rumor sigue afectando su imagen pública.

La controversia persiste en el espectáculo

Con estas recientes declaraciones, Facundo vuelve a colocar el tema en el centro del espectáculo, recordando que algunas polémicas mediáticas nunca se apagan.