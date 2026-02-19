Jorge Medina y Josi Cuen anuncian cuatro conciertos en el Auditorio Nacional

Jorge Medina y Josi Cuen anuncian cuatro fechas en el Auditorio Nacional.

Tras sus recientes presentaciones en la Plaza de Toros México y el Estadio GNP Seguros, Jorge Medina y Josi Cuen confirmaron una nueva serie de conciertos en uno de los recintos más emblemáticos de la capital: el Auditorio Nacional.

Los exintegrantes de La Arrolladora Banda El Limón continúan consolidando su gira conjunta, que desde su anuncio ha generado alta demanda en distintas ciudades del país. Ahora, con el tour "EN EL CORAZÓN DE MÉXICO", llegarán al Auditorio Nacional con cuatro presentaciones programadas para los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2026.

Fechas y detalles de la gira

Estas fechas consecutivas refuerzan el impacto que el proyecto ha tenido en recintos de gran formato y confirman el impulso que mantiene esta etapa artística compartida. La serie de conciertos en la Ciudad de México representa un nuevo logro en su recorrido, luego de haber marcado precedentes con llenos destacados en otros escenarios de alta capacidad.

De acuerdo con la información oficial, la preventas de boletos se llevará a cabo el 25 de febrero, mientras que la venta general iniciará el 26 de febrero.

Importancia del Auditorio Nacional

Presentarse en el Auditorio Nacional significa integrarse a la lista de artistas que han dejado huella en la historia de la música en vivo en México. Para Medina y Cuen, estas cuatro fechas consecutivas reflejan la confianza en la convocatoria que han demostrado en meses recientes.

El Regional Mexicano continúa mostrando una fuerza sostenida en el país, y la respuesta a esta gira conjunta reafirma su vigencia dentro de la escena actual. Con septiembre ya marcado en el calendario, "EN EL CORAZÓN DE MÉXICO" suma un capítulo clave en la capital, donde el público tendrá una nueva oportunidad para cantar los temas que han acompañado la trayectoria de ambos intérpretes.