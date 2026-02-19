La Original Banda El Limón alcanza el #3 en Monitor Latino: Team Anticupido

El crecimiento de La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga continúa consolidándose a nivel internacional. Esta semana, su sencillo "Team Anticupido" alcanza la posición #3 del Chart General de Monitor Latino en Estados Unidos, confirmando el fuerte respaldo que mantiene en uno de los mercados más competitivos del Regional Mexicano.

El tema ya había marcado un precedente al posicionarse en el #1 del Chart General de Monitor Latino en Nicaragua. Ahora, además de su lugar destacado en Estados Unidos, se ubica en el #13 en México, reflejando una sólida respuesta tanto del público como de la radio en ambos territorios.

Éxito en Billboard

El impacto también se extiende a las listas de Billboard, donde "Team Anticupido" se coloca en el #17 del chart Regional Mexican Airplay, reafirmando el momento que vive la agrupación sinaloense en esta etapa renovada de su carrera.

En el ámbito digital, el video oficial del sencillo supera los 2.7 millones de reproducciones en YouTube, conectando con una audiencia que ha respaldado la evolución sonora del grupo y la energía que imprime su joven vocalista.

Detalles del Tour Vívela Banda

El éxito también se traslada a los escenarios con el Tour Vívela Banda, que reúne a La Original Banda El Limón junto a El Jerry, Gerardo Coronel y Banda Los Sebastianes. La gira continuará en Estados Unidos con próximas fechas el 20 de febrero en La Rumba Event Center (Yakima, WA), el 21 de febrero en Rancho Mi Agua Escondida (Monroe, WA) y el 22 de febrero en Eastern Oregon Trade & Event Center (Hermiston, OR).

Con más de seis décadas de trayectoria, La Original Banda El Limón demuestra que su legado sigue vigente, combinando experiencia, renovación y una presencia constante tanto en radio como en plataformas digitales.