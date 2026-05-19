Colaboración entre Christian Nodal y Dharius en 'Ey Mezcal': un nuevo himno

Christian Nodal y Dharius unen géneros en 'Ey Mezcal'

El rapero mexicano Dharius presentó oficialmente su nuevo álbum 'Directo Hasta Arriba Vol. 2', un proyecto que reúne distintos sonidos y colaboraciones, destacando especialmente el lanzamiento de 'Ey Mezcal' junto a Christian Nodal.

La canción, que estará disponible a partir del próximo 4 de junio, marca una colaboración poco común entre el regional mexicano y el hip hop nacional.

¿Qué aborda 'Ey Mezcal'?

'Ey Mezcal' fue escrita completamente por Dharius y aborda el desamor desde una perspectiva directa, melancólica y sin filtros.

El tema habla sobre atravesar una ruptura acompañado de la música, la soledad y el mezcal, en una mezcla de despecho y actitud desafiante que busca conectar con quienes viven una etapa difícil emocionalmente.

La colaboración también representa una fusión entre los estilos de ambos artistas, combinando la esencia del rap mexicano con el sello vocal de Christian Nodal.

Parte del nuevo álbum de Dharius

La canción forma parte de 'Directo Hasta Arriba Vol. 2', el nuevo material discográfico de Dharius, considerado uno de los referentes más importantes del hip hop mexicano.

El álbum apuesta por una propuesta diversa tanto en sonidos como en colaboraciones, manteniendo la identidad urbana que ha caracterizado la carrera del artista regiomontano.

Nodal y Dharius apuestan por un nuevo himno

Con 'Ey Mezcal', ambos músicos buscan entregar una canción con potencial para convertirse en uno de los temas más comentados entre sus seguidores.

La colaboración llega en un momento de gran exposición para Christian Nodal, quien continúa consolidando su carrera dentro de la música regional mexicana mientras explora nuevas fusiones musicales.

El estreno también ha generado expectativa entre fanáticos del rap y del regional mexicano, quienes esperan una mezcla distinta entre dos estilos populares de la música mexicana actual.