Grupo Firme lanza nuevo sencillo: 'Qué Mal Te Ves Sin Mí'

Grupo Firme presentó su nuevo sencillo "Qué Mal Te Ves Sin Mí", una colaboración con el cantante Hernán Sepúlveda que apuesta nuevamente por las canciones de desamor y las emociones intensas que han caracterizado gran parte de su éxito musical.

¿De qué trata 'Qué Mal Te Ves Sin Mí'?

El tema combina la fuerza interpretativa de Eduin Caz y Hernán Sepúlveda en una canción que habla sobre una ruptura amorosa marcada por el dolor, el orgullo y la dificultad de superar a una expareja.

La letra explora sentimientos de despecho y nostalgia, bajo la idea de que algunas personas dejan una huella difícil de reemplazar. Con este lanzamiento, Grupo Firme busca sumar otro tema emotivo a la lista de canciones que han conectado con su público en los últimos años.

Video grabado en Costa Rica

El videoclip oficial fue filmado en Costa Rica, en escenarios naturales cercanos a un volcán y rodeados de vegetación. Las imágenes muestran tanto la narrativa emocional de la canción como momentos de convivencia entre los integrantes de Grupo Firme durante su gira por Centro y Sudamérica.

El video también refleja el ambiente que acompaña a la agrupación durante sus presentaciones internacionales y la cercanía que mantienen con sus seguidores.

Gira 'La Última Peda Tour 2026'

Actualmente, Grupo Firme se encuentra realizando su gira "La Última Peda Tour 2026", con presentaciones en distintos países de América Latina. El recorrido incluye conciertos en México, Honduras, Chile, Colombia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, donde la agrupación ha logrado presentaciones con localidades agotadas en varios recintos.

"Evolución", su primer álbum en tres años, coincide con el lanzamiento del sencillo. El disco incluye 14 canciones y colaboraciones con artistas como Gloria Trevi, Carolina Ross y Joss Favela. Entre los temas más destacados del álbum se encuentran "El Beneficio De La Duda" y "Alégale Al Umpire", sencillos que han acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales.

Grupo Firme mantiene presencia internacional

La agrupación también anunció recientemente una presentación en el Palenque de la Feria de Metepec, mientras que su vocalista Eduin Caz continúa generando atención internacional tras su aparición en la Semana de la Moda de París. Con más de 21 millones de oyentes mensuales en Spotify, Grupo Firme se mantiene como una de las agrupaciones mexicanas más populares de la actualidad y continúa expandiendo el alcance de la música regional mexicana a nivel internacional.