Exintegrantes acusan a Ramón Ayala Jr de hostigamiento en giras

La agrupación de Ramón Ayala vuelve a estar en medio de la polémica luego de que tres exintegrantes y colaboradores presentaran una demanda civil en Texas contra Ramón Ayala Jr., señalándolo por presuntas conductas inapropiadas, hostigamiento y abuso de poder durante las giras de trabajo.

Detalles de la demanda

Entre los denunciantes se encuentra el exbajista Eliud González, quien afirma que los hechos ocurrían de manera constante dentro de autobuses y otros espacios relacionados con las actividades laborales de la banda. Los demandantes también aseguran que tanto Ramón Ayala como las empresas vinculadas al grupo tenían conocimiento de la situación y no tomaron medidas para frenarla.

Reacción de la defensa

Por su parte, la defensa de la familia Ayala sostiene que dentro de la agrupación siempre existió un ambiente de convivencia familiar y que las bromas o comentarios entre los integrantes nunca representaron un problema laboral. Además, argumentan que el principal denunciante no manifestó inconformidades durante el tiempo que trabajó con ellos y consideran que las acusaciones carecen de fundamentos sólidos.

A través de un comunicado oficial, Ramón Ayala rechazó públicamente los señalamientos y afirmó que las acusaciones buscan afectar el legado que ha construido durante décadas dentro de la música norteña. Mientras tanto, el proceso legal continúa en manos de las autoridades correspondientes.