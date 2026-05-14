Natanael Cano lanza Tequila NON: nuevo video promocional

Natanael Cano volvió a encender las redes sociales tras compartir un nuevo video promocional de su marca Tequila NON, lanzada en 2026. El clip, con una estética cinematográfica y un estilo oscuro y elegante, muestra a un motociclista conduciendo a gran velocidad mientras aparecen imágenes de una sofisticada botella negra acompañada del eslogan: "Tequila, ´No me voy aún´."

La publicación generó miles de reacciones entre sus seguidores, quienes interpretaron el mensaje como una señal de que Natanael Cano continúa expandiendo sus proyectos empresariales más allá de la música.

Detalles sobre Tequila NON

Tequila NON ha sido presentada como una línea premium inspirada en el universo de los corridos tumbados y el movimiento CT impulsado por el cantante. La marca contempla variedades como blanco, reposado y añejo, apostando por un concepto de lujo con botellas de diseño sofisticado y precios estimados entre 800 y 1,500 pesos mexicanos.

Expectativa por el lanzamiento

Además, se espera el lanzamiento de ediciones especiales y exclusivas firmadas por el artista, lo que ha incrementado la expectativa entre sus fans y coleccionistas. Aunque todavía no se revelan detalles oficiales sobre la nueva botella mostrada en el video, los seguidores de Natanael Cano esperan conocer próximamente información sobre su fecha de lanzamiento, precio y disponibilidad oficial.