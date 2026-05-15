Wendy Guevara enfrenta críticas por cobrar 200 mil pesos por entrevistas

Wendy Guevara vuelve a estar en el centro de la conversación en redes sociales, esta vez luego de que un creador de contenido asegurara que la influencer presuntamente solicitaba hasta 200 mil pesos a cambio de conceder entrevistas.

La polémica surgió después de que Óscar Zazueta, conductor del podcast “Acá entre nozz”, revelara durante una participación en el programa “Hágale como quiera” que intentó entrevistar a Wendy tras su triunfo en “La Casa de los Famosos México”. Según explicó, la respuesta fue positiva, aunque bajo la condición de recibir un pago de 200 mil pesos por la entrevista.

Zazueta comentó que analizó la propuesta como una posible inversión para su proyecto, pero finalmente decidió rechazarla al considerar que no resultaba rentable. Además, señaló que Wendy ha sido la única figura pública que le ha solicitado dinero para participar en su contenido.

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha emitido declaraciones oficiales sobre estas versiones. Sin embargo, el tema ha generado opiniones divididas entre usuarios de redes sociales, quienes debaten sobre si este tipo de tarifas forman parte de las dinámicas habituales de la industria del entretenimiento o si representan una cifra excesiva.

¿Qué ha dicho Wendy Guevara sobre la polémica?

La controversia se suma a otras situaciones que la influencer ha enfrentado recientemente. A inicios de 2026 resurgieron videos grabados años atrás junto a Paola Suárez, en los que ambas realizaban comentarios considerados inapropiados por parte de usuarios en redes sociales.

Tras la viralización del contenido, Wendy publicó una disculpa pública en la que reconoció que sus palabras fueron un error y aseguró comprender la gravedad del tema. También compartió aspectos personales de su historia y afirmó que el asunto ya está siendo atendido por sus abogados.

¿Cómo afecta esto a su carrera profesional?

Pese a la polémica, la influencer aseguró que continúa activa profesionalmente y negó haber perdido contratos o proyectos laborales.