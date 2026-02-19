Colaboración de La Joaqui y Gabito Ballesteros en 'Nada Personal': música que une

La Joaqui presentó “Nada Personal” junto a Gabito Ballesteros, una colaboración que conecta dos escenas distintas pero atravesadas por una misma raíz: el barrio, la memoria y las historias de desamor. El resultado es un tema que fluye de manera orgánica entre ambos estilos.

La canción combina guitarras acústicas, arreglos de metales y una percusión sutil que sostiene el ritmo sin robar protagonismo, creando una atmósfera que equilibra lo urbano con matices regionales.

La Joaqui y su vínculo con México

Con este lanzamiento, la artista argentina fortalece su vínculo creativo con México, país que ha respaldado su propuesta desde sus inicios. Su camino comenzó en la escena under y fue clave en la expansión del RKT y la cumbia urbana en Argentina, movimientos en los que rompió esquemas dentro de un entorno tradicionalmente dominado por voces masculinas.

“Nada Personal” refuerza esa idea de la música como territorio compartido en Latinoamérica, donde los géneros dialogan sin perder autenticidad. La Joaqui demuestra nuevamente su capacidad para cruzar fronteras sonoras sin abandonar su sello personal.

Éxitos en el escenario mexicano

Su relación con México también se ha consolidado en los escenarios: en 2025 se presentó con éxito en el Foro Puebla y formó parte del festival Tecate Pa'l Norte, donde incluso quedó registro de su participación en una Gallery Session.

A lo largo de este proceso ha sumado colaboraciones con figuras de la escena mexicana como Kenia OS, Yeri Mua y Grupo Canaveral, ampliando su alcance en distintos géneros.

Con “Nada Personal”, La Joaqui reafirma su presencia en una escena latina cada vez más abierta a las fusiones y a los encuentros que derriban fronteras musicales.