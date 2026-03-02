Shakira reúne a 400 mil personas en el Zócalo de Ciudad de México

La noche del 1 de marzo de 2026 quedó marcada como un capítulo histórico para Shakira, quien reunió a 400 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, imponiendo un nuevo récord de asistencia y cerrando en grande la etapa mexicana de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran".

Con esta cifra, la cantante colombiana superó la marca que ostentaba Los Fabulosos Cadillacs, quienes congregaron a 300 mil asistentes en 2023 en el mismo escenario. Ante una plaza completamente abarrotada, Shakira expresó su emoción y gratitud: "Hoy tengo una mezcla de emoción, nostalgia y agradecimiento. México es mi casa", dijo mientras el público coreaba su nombre.

La artista reafirmó el vínculo especial que mantiene con el país desde hace tres décadas. México fue clave en el despegue internacional de su carrera: en 1996, con apenas 18 años, eligió territorio mexicano para iniciar la gira de su álbum Pies Descalzos, abriendo así una relación artística que no ha dejado de fortalecerse.

A lo largo de los años regresó con exitosas giras como Anfibio, Tour de la Mangosta y Oral Fixation Tour, consolidando una base de seguidores fieles. En 2007 se presentó por primera vez en el Zócalo capitalino ante 210 mil personas; casi veinte años después, duplicó esa cifra y escribió una nueva página en la historia musical del país.

Récord de asistencia en el Zócalo

El cierre de su tour en México también estuvo acompañado de otros hitos, como convertirse en la primera artista en lograr 13 fechas agotadas en el Estadio GNP Seguros. Con estos logros, Shakira no solo celebró 30 años de conexión con el público mexicano, sino que reafirmó una historia de amor que sigue creciendo con el paso del tiempo.