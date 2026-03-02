Eduin Caz sorprende a sus fans con nuevo look en Iguala

Eduin Caz volvió a dar de qué hablar tras aparecer con una imagen completamente renovada durante un concierto reciente. El vocalista de Grupo Firme sorprendió al público al lucir una barba poblada, un estilo que rara vez había mostrado a lo largo de su carrera.

La transformación de Eduin Caz en Iguala

La transformación se hizo notar durante su presentación en Iguala, Guerrero, donde asistentes captaron en video y fotografías el momento en que el cantante subió al escenario con un vello facial mucho más marcado, tanto en el bigote como en la barba. El cambio no pasó desapercibido y rápidamente generó conversación en redes sociales.

Reacciones en redes sociales

Entre bromas y halagos, usuarios comentaron sobre el nuevo look e incluso comenzaron a especular si se trataba de un injerto de barba o simplemente de un cambio de estilo. Algunos aplaudieron la imagen, asegurando que le favorece, mientras otros hicieron referencia a productos para el crecimiento del vello facial.

Hasta ahora, Eduin no ha confirmado si se sometió a algún procedimiento estético o si únicamente decidió dejar crecer su barba, pero lo cierto es que su nueva apariencia ya se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores.