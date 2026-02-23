Gabito Ballesteros conquista el Domo Care con su música

Gabito Ballesteros conquista el Domo Care con una noche de corridos tumbados

El cantante Gabito Ballesteros ofreció una presentación explosiva en el redondel del Domo Care, donde miles de asistentes disfrutaron de casi tres horas de música ininterrumpida, energía desbordante y una producción a la altura de su creciente trayectoria.

La noche arrancó con el icónico tema "Muchacho Alegre", encendiendo de inmediato el ánimo del público, que coreó cada canción de principio a fin. A lo largo del espectáculo sonaron éxitos como "Madonna", "Blanca Nieves", "Mi Bello Ángel" y "Pacas De Billetes", reafirmando su posición como una de las figuras más sólidas de los corridos tumbados.

Invitado sorpresa: Natanael Cano

Uno de los momentos más memorables llegó cuando apareció en el escenario Natanael Cano, desatando la euforia colectiva en el recinto. El pionero del movimiento compartió micrófono con el llamado "Rey de la Noche", y juntos interpretaron "Perlas Negras", provocando uno de los puntos más altos de la velada.

La mancuerna juvenil continuó con temas como "Lady Gaga", "Lou Lou" y "El Boss", haciendo retumbar el Domo Care y demostrando la conexión que ambos artistas mantienen con el público.

Una generación que domina los escenarios

El repertorio mantuvo un ritmo intenso entre corridos tumbados, cumbias y éxitos del regional mexicano, logrando que la energía no bajara en ningún momento. Con esta presentación, Gabito Ballesteros confirma su capacidad de convocatoria y el impacto de una nueva generación que sigue marcando el rumbo del género en los escenarios más importantes del país.