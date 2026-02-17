Virlán García llega a Saltillo con su tour 'Mi Entorno'.

El reconocido cantante y compositor de música regional mexicana, Virlán García, confirmó a través de sus redes sociales que Saltillo será una de las paradas de su gira actual 'Mi Entorno'. El evento es presentado por Shark Producción y promete una velada llena de sentimiento y grandes éxitos.

Detalles del concierto

La cita es el viernes 13 de marzo en La Mitotera Disco-Bar, ubicado en el Periférico Luis Echeverría 1210, en el Mercado de Abastos Benito Juárez. Los boletos ya se encuentran disponibles en línea a través de la plataforma de JR Ticket.

El recinto contará con seis zonas para el público: General, Bronce, Plata, Oro, VIP y VIP Plus. Cabe señalar que los precios no incluyen cargos por servicio.

Éxitos de Virlán García

Virlán García es uno de los exponentes más destacados del género norteño, banda, sierreño y corridos. Su estilo directo y sentimental, acompañado de letras que hablan de amor, desamor y superación, lo han consolidado como uno de los favoritos del público. Temas como 'Mi Vida Eres Tú', 'Hoy La Vi Pasar' y 'Y Cambio Mi Suerte' se han convertido en verdaderos himnos para sus seguidores.

El concierto en Saltillo promete una noche inolvidable, cargada de emoción, música en vivo y el inconfundible estilo que caracteriza a Virlán García.