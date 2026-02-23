La Adictiva lanza su nuevo video: El Amor No Es Suficiente

La banda sinaloense La Adictiva presenta el lanzamiento oficial del video musical de El Amor No Es Suficiente, una balada que explora la complejidad de las relaciones donde, aunque los sentimientos siguen presentes, ya no son suficientes para sostener el vínculo.

El tema fue compuesto por Óscar Hernández Amaya y Joel Zaldívar García, y cuenta con la edición musical de Anval Music, manteniendo el sello de calidad y la sensibilidad interpretativa que distingue a la agrupación.

Producción del video

La producción audiovisual estuvo a cargo de los directores Juan Carlos Llanes y Arturo Soto, quienes construyen una narrativa que refuerza la carga emocional de la canción. A través de una propuesta visual íntima y cuidada, el video acompaña la letra con escenas que reflejan la tensión y el desgaste sentimental que describe el tema.

En esta ocasión, Jerry es el encargado de dar vida a la historia en pantalla, aportando una actuación intensa y auténtica que conecta de manera directa con el mensaje central de la canción.

Impacto en el público

Con este estreno, La Adictiva continúa consolidando su presencia en el regional mexicano, apostando por historias que reflejan experiencias reales y emociones con las que el público puede identificarse.