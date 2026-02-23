Lalo Mora y Palomazo Norteño logran llenos totales en Houston y Austin

El espectáculo Palomazo Norteño confirmó su poder de convocatoria con dos presentaciones totalmente agotadas en Texas como parte de su nueva gira 'Clase Maestra'.

El viernes 20 de febrero el grupo se presentó ante un lleno total en el 713 Music Hall, en Houston, y el sábado 21 repitió la hazaña en el HEB Center at Cedar Park, en Austin. En ambas fechas, miles de seguidores abarrotaron los recintos para disfrutar de una velada cargada de nostalgia y grandes clásicos del norteño.

Durante más de tres horas, Lalo Mora, Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández interpretaron los éxitos que han marcado generaciones, demostrando que su legado musical sigue vigente y conquistando públicos a ambos lados de la frontera.

¿Qué momentos destacaron en el concierto?

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el ya tradicional 'Mano a mano', dinámica que en esta versión renovada del espectáculo ha provocado la ovación del público, convirtiéndose en uno de los segmentos favoritos de la gira.

La velada arrancó con la participación de Volver a la Cumbia, agrupación encargada de encender el ambiente con temas que pusieron a bailar y cantar a los asistentes desde los primeros minutos.

Impacto de la gira 'Clase Maestra'

Con estos dos llenos absolutos, Palomazo Norteño reafirma el éxito de 'Clase Maestra' y demuestra que la experiencia y trayectoria siguen siendo sinónimo de convocatoria y celebración musical.