Panter Bélico y Arley Pérez anuncian concierto en Los Ángeles

Panter Bélico y Arley Pérez anuncian su llegada a Los Ángeles con el esperado "EN PLÁTICAS TOUR", una gira que por primera vez reúne a ambos artistas sobre un mismo escenario. La presentación se llevará a cabo el próximo 8 de agosto en el Peacock Theater, donde interpretarán algunos de los temas más representativos de sus trayectorias, además de canciones recientes como "En Pláticas (Los Hermanos)", un tema que resalta la amistad, la lealtad y el orgullo por sus raíces.

El EN PLÁTICAS TOUR: Una unión musical

Esta gira marca la unión de dos estilos y generaciones dentro del regional mexicano. Por un lado, Arley Pérez continúa consolidando una carrera respaldada por millones de reproducciones y una base sólida de seguidores, mientras que Panter Bélico se mantiene como una de las voces más influyentes entre las nuevas generaciones gracias a su estilo fresco y cercano al público. Los boletos estarán disponibles próximamente a través de AXS, y la expectativa por el concierto continúa creciendo entre los seguidores de la música mexicana en Estados Unidos.